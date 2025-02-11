В окружной столице состоялась «Лыжня России – 2025»
8 февраля в г. Ханты-Мансийске в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко состоялась Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2025», которая в этом году была приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году более 1 400 участников стартовали в гонке. Для гостей устроили спортивный праздник с песнями, танцами и угощением. Югорчане катались на северных оленях, попрактиковались в метании тынзяна на хорей, наслаждались выступлениями артистов.
Участников приветствовали губернатор Югры Руслан Кухарук, олимпийские чемпионы Евгений Дементьев и Светлана Слепцова.
Губернатор Югры Руслан Кухарук обратился к участникам лыжных гонок: «От всей души приветствую вас на этом замечательном празднике спорта, который любят профессионалы и все те, кто уважает здоровый образ жизни. Сегодня здесь собрались трудовые коллективы, общественные организации, любители спорта и наши олимпийские чемпионы – те, на кого мы равняемся все эти годы и кем мы гордимся. Приятно, что многие пришли целыми семьями. Всем желаю легких стартов, чтобы этот день запомнился надолго как праздник, который объединяет всех нас.
Югорский колорит – это не только наши замечательные чемпионы, но и представители коренных малочисленных народов Севера, которые участвуют в этнозабеге. Мы свято чтим и храним традиции нашего края. Этот год особенный – мы будем отмечать 80-летие Победы, поэтому большое внимание уделяем нашим ветеранам. И сегодняшний забег посвящаем их подвигу. Кроме того, в этом году мы также будем отмечать 95-летие со дня основания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Отмечу, что Югра традиционно является тем регионом, в котором не просто культивируются зимние виды спорта, это предмет нашей гордости. Многие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы начинали свой путь на этой арене. Здесь создана замечательная база».
В рамках «Лыжни России – 2025» прошёл этнозабег на камусных лыжах (подволоках) среди представителей коренных малочисленных народов Севера. Места распределились следующим образом. Среди мужчин: 1 место – Константин Никонов; 2 место – Николай Смородин; 3 место – Максим Мушковский. Среди женщин: 1 место – Людмила Алгадьева; 2 место – Раиса Гаврильчик; 3 место – Наталья Колобова.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в этноспорте!
Пётр Молданов