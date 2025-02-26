Филологи Нижневартовского госуниверситета подготовили онлайн-корпус текстов на хантыйском языке
В настоящее время в научно-исследовательской лаборатории этнофилологии народов Севера НВГУ студенты и преподаватели записали 10 текстов на сургутском диалекте хантыйского языка.
Как сообщает пресс-служба вуза, в электронное собрание вошли произведения хантыйских авторов – сказки и легенды, которые озвучили студенты вуза – носители хантыйского языка Алена Айваседа, Алена Роскаряка, Олеся Идиатуллина.
Прочитать и послушать их можно по ссылке.
«Озвучивание хантыйских текстов на сургутском диалекте — это драгоценный дар будущему, сохраняющий живое дыхание языка и его неповторимую культурную память», — отметила куратор проекта Анна Белькова.
Задачи проекта по формированию корпуса национального языка, по мнению участников, — сохранить и распространить сургутский диалект среди этнического населения, укрепить культурную и языковую идентичность этноса ханты, дать возможность учителям родного хантыйского языка использовать аудиотексты в преподавательской деятельности.
В Нижневартовском государственном университете сформирована значительная база по решению этих задач: на протяжении нескольких лет ведется обучение по программам магистратуры «Хантыйская филология» и бакалавриата «Русская литература и родная (хантыйская) литература».