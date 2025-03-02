В Ханты-Мансийске завершился X Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры
Абсолютным чемпионом среди мужчин признан Иван Покачев из Сургутского района. Среди женщин это звание завоевала Анастасия Айваседа из Нижневартовского района.
Во время награждения абсолютных чемпионов губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что на празднике многие впервые увидели, насколько сложен труд оленевода, а конкурс стал ещё одной золотой страницей в летописи автономного округа. Губернатор подчеркнул, что соревнования могли увидеть все желающие – прямая трансляция шла в эфире телерадиокомпании «Югра».
«Благодарю участников соревнований и организаторов за тепло и гостеприимство, с которым вы встречали гостей в своих чумах. Проработаем предложение об участии в конкурсе команд из других субъектов Российской Федерации. До новых встреч, ждём вас в Югре!» – сказал глава региона.
В торжественной церемонии закрытия также приняли участие – сенатор РФ от Ненецкого автономного округа Денис Гусев, уполномоченный представитель коренных малочисленных народов Севера в Сахалинской областной Думе Алексей Лиманзо, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Григорий Дюкарев, руководитель Центра развития оленеводства – заместитель директора некоммерческого партнерства «Российский Центр освоения Арктики» Сергей Харючи, председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогу – Ольга Ануфриева, председатель комитета законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Эдуард Яунгад, сенатор РФ от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов.
Конкурсная комиссия оценивала конкурсантов по трём этапам: показатели производственной деятельности, теоретические знания, практические навыки и умения.
Самая зрелищная часть конкурса состоялась 1 марта в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. В этом году в состязаниях участвовали оленеводы из Белоярского, Берёзовского, Нижневартовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Они показали свои навыки управлении упряжками, в гонках на лыжах за оленями, на охотничьих лыжах, в метании аркана (тынзяна) на хорей, укладке и перевозке дров на нарте, снаряжении и разборке оленьей упряжи.
Праздничную атмосферу зрителям также подарили артисты театра обско-угорских народов «Солнце», фольклорная студия «Ёмвош-Ёх», коллективы «Тром-Ёван Мокут - Тром-Аганские ребята» и «Тром-Ёван Эви – Тром-Аганские девчата», сотрудники культурно-досугового центра «Октябрь», музыкант, композитор, самобытный исполнитель народа ханты Вера Кондратьева, автор-исполнитель рэпа Валентин Неттин, профессиональная ненецкая певица Елена Лаптандер.
Отметим, что по результатам конкурса также были вручены награды в следующих номинациях:
«Самый молодой оленевод»:
Владислав Хозяинов (Берёзовский район)
«Ветеран Оленеводства»:
Зоя Покачева (Нижневартовский район)
«За лучшие производственные показатели»:
1 место – Иван Попов (Белоярский район)
2 место – Екатерина Попова (Белоярский район)
3 место – Зоя Покачева (Нижневартовский район)
«Чемпион многоборья» (среди мужчин):
1 место – Иван Покачев (Сургутский район)
2 место – Леонид Комтин (Ханты-Мансийский район)
3 место – Юрий Тарлин (Белоярский район)
«Чемпион многоборья» (среди женщин):
1 место – Анастасия Айваседа (Нижневартовский район)
2 место – Людмила Колыванова (Сургутский район)
3 место – Лидия Покачева (Сургутский район)
В дополнительной конкурсной программе «Лучшее национальное жилище» 1 место завоевало МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» (Нижневартовский район). 2 место заняла Елена Рокина (Берёзовский район). 3 место присуждено АНО «НУМ САНГ ЁХ – Мыслящие люди» (Белоярский район),
В дополнительной конкурсной программе «Лучшая национальная кухня» 1 место выиграла Тамара Вынгилева (Берёзовский район). 2 место – Анриетта Вагнер (Ханты-Мансийский район). На третью ступеньку пьедестала поднялась Фёкла Суровцева (Сургутский район).
В дополнительной конкурсной программе «Лучший традиционный костюм» 1 место завоевала Наталья Каюкова (Нефтеюганский район). 2 место – Светлана Тарлина (Белоярский район). 3 место заняло МАУ «Этнографический парк-музей села Варьёган» (Нижневартовский район).
Награда «За волю к победе» вручена Юрию Тарлину (Белоярский район). Обладателем Приза зрительских симпатий стала Людмила Коршункова (Ханты-Мансийский район).
Организаторами Конкурса выступили Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт»; Общественная организация «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При содействии муниципальных образований – Белоярского, Березовского, Нижневартовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.
Спонсоры и партнёры Конкурса профессионального мастерства: ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»; ООО «Газпром нефть-Хантос»; ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; ПАО «Сургутнефтегаз»; ООО «Салым Петролеум Девелопмент»; публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть». Информационный партнёр – ОТРК «Югра».