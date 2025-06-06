Александр Новак и Руслан Кухарук открыли в Югре не имеющий аналогов в России вахтовый комплекс
Компания «Газпром нефть» создала на месторождении имени Александра Жагрина в Кондинском районе Югры первый в России многофункциональный вахтовый комплекс для жизни, работы и отдыха сотрудников уровня современного мегаполиса. В открытии комплекса приняли участие заместитель председателя Правительства России Александр Новак и губернатор Югры Руслан Кухарук.
Как сообщил Руслан Кухарук, объект оснащен современными жилыми и общественными пространствами, спортивным блоком и зонами отдыха. Здесь созданы условия для эффективной работы специалистов, обеспечивающих развитие нефтедобычи в сложных условиях Западной Сибири.
Комплекс площадью 12,5 тысяч квадратных метров включает жилую и офисную части, двухэтажный спортивный центр, зоны питания и отдыха. В столовой — традиционная подача блюд и система «шведский стол», круглосуточные кафе и магазин, в полной автономии в условиях месторождения сотрудникам доступны кинотеатр, парикмахерская, массажный кабинет, спа-зона, библиотека и центр виртуальной реальности.
Жилье — индивидуальные жилые модули с системой «умный дом», климат-контролем и биодинамическим освещением, имитирующим естественный световой цикл для полноценного отдыха. В атриуме – открытом пространстве с потолками высотой 12 метров — находятся кофе-зоны и озелененные пространства для отдыха и общения. В деловой части — конференц-залы, кабинеты и переговорные.
Вахтовый комплекс построен по каркасной технологии – здание собрано из доставленных готовых элементов, что сократило площадь застройки и сроки монтажа, при строительстве применены передовые решения, которые обеспечивают максимальную экологичность здания и высокую энергоэффективность.
Комплекс вместит сотни специалистов, участвующих в реализации стратегического проекта «Газпром нефти» по разработке группы участков в Югре и Тюменской области с ресурсным потенциалом около 500 миллионов тонн нефти.
«Сегодня мы успешно находим решения для преодоления технологических и производственных вызовов, которые стоят перед нашей страной. Очевидно, что главный фактор конкурентоспособности государства и развития промышленности – это люди. Мы должны создавать лучшие условия для привлечения в отрасль передовых специалистов. Первый в России многофункциональный комплекс меняет представления о вахте на Крайнем Севере и показывает, что даже в полной автономии работникам доступен комфорт современного мегаполиса», —
подчеркнул Александр Новак.
Отметим, месторождение имени Александра Жагрина находится в полноне автономии, наземное транспортное сообщение с ним возможно только с открытием зимников, аг летом — по а гили речным транспортом. Разработку месторождения им. Александра Жагрина ведет дочерние общество «Газпром нефти»–«Газпромнефть-Хантос». Месторождение включает 8 лицензионных участков на границе Югры и Тюменской области: Западно-Зимний, Северо-Вайский, Карабашский-84, Средневайский, Южно-Зимний, Холодный, Снежный и Ледовый.
«Убежден, необходимо применять высокие стандарты и современные технологии не только в производственных процессах, но и в вопросах создания инфраструктуры для работы и жизни специалистов. Благодарю компанию «Газпром нефть» за особое внимание к этому участку, вклад в энергетическую безопасность Югры, России. Югра — важнейший регион, который сегодня вносит существенный вклад в экономику нашей страны, обеспечивая технологический и сырьевой суверенитет, ее безопасность. Пусть этот комплекс станет для работников вторым домом и местом, где они будут набираться сил и энергии», — отметил Руслан Кухарук, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По словам Александра Дюкова, председателя правления «Газпром нефти», забота о сотрудниках, создание комфортной и безопасной среды для работы на промышленных объектах, в том числе на месторождениях – один из базовых принципов компании.
«С запуском многофункционального комплекса на месторождении имени Александра Жагрина в Югре мы выходим на новый уровень в сфере организации жизни вахтовиков на Крайнем Севере. И фактически формируем образ того, какой может быть нефтегазовая отрасль будущего. Уверен, что обеспечение таких комфортных условий работы на месторождениях поможет привлекать передовые кадры к реализации стратегических проектов компании по добыче углеводородов»,— отметил Александр Дюков.