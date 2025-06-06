В честь 226 годовщины со дня рождения великого гения Пушкина в Югре пройдут праздничные события
К знаменательной дате югорчане и по долгу службы, и по зову сердца подготовили ряд памятных мероприятий.
Государственная библиотека Югры в окружной столице проводит фестиваль «Читающая Югра» с региональной акцией «Читаем Пушкина». На сайте библиотеки проходит онлайн-викторина, с 16.30 в конференц-зале состоится литературный кинопоказ «Онегин».
На встрече «По следам Пушкина» участники литературной студии «Чистый лист» прочитают стихотворения поэта и созвучные им стихи молодых авторов Ханты-Мансийска.
Библиотекари Научно-библиотечного центра Ханты-Мансийска на своих ресурсах собрали подборку видеороликов медиапроекта «Пушкин для меня», где хантымансийцы искренне делятся на камеру своими размышлениями о жизни и творчестве литератора, а также поделились работами участников конкурса цифровых и нейросетевых художников «Пушкинский век», реализованных в прошлом, юбилейном году. Опытные и начинающие компьютерные живописцы вдохновлялись пушкинскими строками при создании изображений.
6 июня Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина приглашает жителей и гостей Сургута на литературный праздник. Запланированы флешмоб «Читаем Пушкина вместе», открытие выставки «Из осажденной крепости не бегут» (материалы для выставки предоставлены Всероссийским музеем А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург), Пушкинский диктант на тему «Мир культуры и истории в творчестве А. С. Пушкина», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» от Сургутской филармонии (вход на мероприятие бесплатный по пригласительным билетам. Подробности по тел. 52-18-01), видеолекция «А. С. Пушкин в Царском селе в 1831 году» и многое другое. Подробности – на ресурсах города.
В Центральной городской библиотеке Когалыма до 7 июня продлится акция «Загадочные строки». Это уникальная возможность не только вспомнить любимые стихотворения Пушкина, но и взглянуть на них под новым углом, расшифровать скрытые смыслы, почувствовать игру слов и образов.
6 июня в 15:00 когалымчан приглашают в Парке Победы возле Уличной библиотеки окунуться в мир Александра Сергеевича Пушкина на летнем мероприятии «Добрая сказка творит чудеса», где откроются двери в волшебный мир сказок, стихов и повестей, созданных гением русской литературы.
В библиотеках всего региона сегодня также проходят творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, конкурсы, книжные выставки и многое другое, посвященные великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину и великому русскому слову.
Напомним, что уже 26 лет в нашей стране отмечается памятная дата – Пушкинский день России.
ugra-news.ru