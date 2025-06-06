Обряд поклонения Водному Духу – мужчине Йиӈк вәрт ики признан объектом нематериального этнокультурного достояния Югры.
Такое решение принял Экспертный совет на заседании по формированию реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Югры.
Традицию, которая бытует в деревне Тугияны на устье небольшой протоки напротив водоворота реки Горная Обь, записали сотрудники Окружного Дома народного творчества в ходе научно-исследовательской экспедиции в Белоярский район в июне прошлого года.
Эта земля имеет эпическое название Ӆапăт Тәрум ортум мўв, хәт Тәрум ортум мўв (Семью богами разделенная земля, шестью богами разделенная земля). Хозяина воды здесь считают одним из самых сильных духов, ведь водная стихия и источник жизни, и олицетворение опасности.
Обряд имеет периодический характер и проводится как всеобщее жертвоприношение с приношением угощения определенного животного или птицы, его называют Йиӈк йир (жертвоприношение воде). К месту поколения ездят мужчины, женщины остаются в селении. В остальное время устраивают обряд поклонения без жертвоприношения, но с угощением. Для этого случая готовят пищу и устраивают стол на берегу с северной стороны деревни.
Также Экспертным советом принято решение о признании мастером фольклора коренных малочисленных народов Севера Данила Покачева.
Данила Николаевич - один из опытнейших исполнителей фольклора, в том числе песен из репертуара медвежьих игрищ, которые поет, когда занимается традиционным оленеводством или мастерит предметы быта и орудия труда. Данил Николаевич – активный участник значимых мероприятий различного уровня: семинаров народных мастеров, фольклорных фестивалях, а также обрядов «Медвежьи игрища», «Обряд приношения Луне», Дня оленевода, Этнофестиваля «Югорские обласы».
На сегодняшний день Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Югры содержит 97 объектов, раздел «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера» содержит информацию о 32 мастерах фольклора, 8 исполнителях и 3 носителях.
Напоминаем, что до 1 ноября 2025 года можно направить документы для рассмотрения Экспертным советом по формированию Реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Югры:
1. по включению объектов нематериального этнокультурного достояния Югры автономного округа;
2. по выдвижению кандидатов в раздел «Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера автономного округа».
Информация о требованиях к оформлению заявки размещена на сайте «Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://ugra-dostoyanie.ru.