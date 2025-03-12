В Мегионе открыли 2 новых образовательных пространства для студентов и школьников
В Мегионе активно развивается образовательная среда. Недавно в городе открыли две новые учебные площадки – образовательную лабораторию для школьников и современную аудиторию в Мегионском политехническом колледже.
Центр детских научных инициатив – уникальное для города образовательное пространство — открылся на базе гимназии № 5. Он позволит формировать и развивать у школьников технические, инженерно-конструкторские, исследовательские и изобретательские навыки. Центр станет инновационной лабораторией для экспериментов, которая открывает перед обучающимся перспективы для профессионального становления в инженерном деле, химии и биологии. С оснащением центра необходимым оборудованием тоже помогли нефтяники.
«Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений — важная часть программы по созданию кадрового резерва для компании, — отметил генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Александр Баринов. — Увлеченность школьников и студентов научной деятельностью является ярким подтверждением успешности нашей работы. В настоящее время молодые люди уже демонстрируют важные навыки: умение работать в проектной формате, креативность и способность к кроссфункциональному взаимодействию. Я уверен, что новые образовательные пространства откроют детям уникальные возможности для раскрытия их потенциала и осознанного выбора будущей профессии».
Благодаря поддержке нефтяной компании в городе также появилось современное пространство для студентов. Теперь учащиеся Мегионского политехнического колледжа будут развивать профессиональные навыки в многофункциональном лектории. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, семинары, круглые столы и профориентационные встречи.
«Создание новых образовательных пространств в Мегионе стало успешным продолжением работы в рамках соглашения «Мегионнефтегаза» и департамент образования и науки Югры. Такое объединение усилий помогает укреплять кадровый потенциал региона, создавать надежный фундамент для дальнейшего развития нефтяной отрасли. Партнерство с предприятием позволяет не только модернизировать материально-техническую базу учебных заведений, но и знакомить детей с реальными производственными условиями, поддерживая их в выборе рабочих и технических специальностей», — сказал заместитель директора департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Гомзяк.
Как подчеркнул глава Мегиона Алексей Петриченко, новые учебные площадки позволят повысить уровень компетенций молодежи и сформировать кадровый резерв, а главное – помогут ребятам получить путевку в интересную профессиональную жизнь.
«Мегионнефтегаз» на постоянной основе поддерживает наших школьников и студентов в изучении таких дисциплин, как физика, математика, химия, робототехника, а также создает возможности для дополнительного образования и занятий спортом», — добавил он.