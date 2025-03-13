Руслан Кухарук вручил руководителям поисковых отрядов региона благодарственные письма
В столице Югры проходит Слет актива региональных отделений Поискового движения России в Уральском федеральном округе «О Победе — вместе!». Событие собрало более 200 поисковиков из регионов УрФО, Московской, Оренбургской и Волгоградской областей, а также стало площадкой для обмена опытом, обсуждения передовых практик и укрепления связей. Восстановление истории и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны — сегодня особенно важная миссия. И межрегиональное взаимодействие помогает расширять возможности поисковых отрядов и повышать результативность экспедиций.
«Вместе с председателем правления Союза поисковых формирований «Долг и Память Югры» Татьяной Николаевной Астафьевой, Героем России Рустамом Галиевичем Сайфуллиным и врио директора департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андреем Леонидовичем Тарановым осмотрели экспозицию, представленную на слете. Выставка наглядно демонстрирует масштаб проделанной работы», — написал в своих официальных соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук.
Глава региона добавил, что сам принимал участие в поисковых экспедициях, поэтому хорошо знает, насколько это непростая работа.
«Лично был знаком с основателем поискового движения Тюменской области Артуром Валерьевичем Ольховским. Это тот человек, который показывал молодежи достойный пример и объединял вокруг себя десятки неравнодушных людей», — отметил губернатор Югры.
За многолетний вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие поискового движения в регионе губернатор вручил благодарственные письма руководителям поисковых отрядов: Константину Страхову из Лангепаса и Сергею Кузнецову из Мегиона и Сергею Еремину из Нижневартовска. Руслан Кухарук отметил, что рад был лично познакомиться и пообщаться с лучшими представителями поисковых движений УрФО.
Всего в автономном округе действуют 28 поисковых отрядов. Их активисты реализуют различные патриотические проекты. В их числе: «Югра — Вахта Памяти», агитпробег «Дорогами Героев — дорогами Памяти». Югорчане участвуют в экспедициях, занимаются благоустройством воинских захоронений, становятся частью общероссийских и международных событий.
«Очень приятно, что власть оказывает такое внимание поисковому движению. Спасибо большое за вашу позицию! Результат нашей работы — это в том числе и успехи наших ребят на фронте, которые помнят историю своего государства, помнят героических предков. Когда народ и армия едины, то мы непобедимы», — сказал Андрей Таранов.
Отметим, что сегодня участников события ждут встречи, мастер-классы и лекции, связанные с увековечением памяти защитников Отечества. Вечером состоится совещание с руководителями поисковых отрядов.