Сезон активности клещей близок. Пора вакцинироваться
С первыми весенними проталинами возрастает риск нежелательной встречи с таежными клещами – переносчиками опасных для здоровья и жизни заболеваний, в первую очередь клещевого энцефалита. Чтобы встретить сезон активности клещей во всеоружии медики советуют уже сейчас начать курс вакцинации от клещевого энцефалита.
«За эпидемиологический сезон 2024 года у нас было зарегистрировано 5 случаев вирусного клещевого энцефалита, в том числе 1 случай у ребёнка и 2 случая лайм боррелиоза. В 2023 году зарегистрировано 2 случая клещевого энцефалита и 1 случай болезни лайма. То есть клещевой энцефалит – это не миф, случаев заражения в последние годы все больше, в том числе и в тяжёлых формах. Вакцинация — это единственная мера профилактики вирусного клещевого энцефалита, который опасен серьёзными осложнениями в виде неврологических последствий вплоть до смертельного исхода. Я призываю всех вакцинироваться, и сделать это лучше минимум за 2 недели до появления первых клещей», - рассказала Надежда Шеина, заведующий отделом клинической эпидемиологии БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».
Первые обращения в приемное отделение с присасыванием клещей в прошлом году начались в конце апреля. За весь весенне-летний период активности клещей за медицинской помощью обратилось 477 пострадавших от укусов клещей, в том числе 57 детей. 86% обратившихся были не привиты, им был введен противоклещевой иммуноглобулин. Но это, как отмечают врачи, мера экстренной профилактики, которая, к сожалению, не дает 100% защиты от вируса клещевого энцефалита. Что действительно может защитить – это полный курс вакцинации, который состоит из вакцинации и двух ревакцинаций. «В Пыть-Яхской окружной клинической больнице вакцины от клещевого энцефалита в наличии. Для взрослых это вакцина «Энцевр», которая применяется уже не первый год и очень хорошо себя зарекомендовала тем, что хорошо переносится и не вызывает побочных реакций. Дети прививаются препаратом «Энцевир нео». Взрослые могут получить прививку в прививочном кабинете поликлиники. Дети прививаются в детской поликлинике и в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях строго по письменному согласию родителей», - отметила Надежда Шеина.