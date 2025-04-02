ННЦК провел практический семинар для участников региональных комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в УрФО
27 марта стартовал Седьмой цикл Всероссийских практических семинаров - совещаний по повышению профессиональных компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Семинар организован АНО «ННЦК» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Вниманию участников был представлен обзор нарушений (отклонений в ГИС МТ, которые в том числе ложатся в основу индикаторов риска), по тем группам товаров, которые введены в ежеквартальный мониторинг ННЦК.
Так, если в начале года в УрФО по продукции обувной и легкой промышленности, парфюмерии, шинам и упакованной воде большая часть отклонений связана с повторными продажами, молоко чаще продавалось с некорректным сроком годности, табачная продукция – с нарушением установленных цен, а никотинсодержащая продукция реализовывалась незарегистрированными участниками рынка, то к концу года подавляющее количество отклонений приходится на нарушение разрешительного режима, т.е. на кассе не проверяется код маркировки.
Владислав Заславский, директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России, отметил важность внедрения системы управления рисками в деятельности контрольно-надзорных органов:
- Индикаторы риска позволяют увидеть тонкие места, потенциальные нарушения. Внедрение маркировки товаров средствами идентификации (она распространилась уже на 27 товарных групп) позволило получить полноценную систему управления рисками и организовать контрольно-надзорным органом работу исключительно в рамках риск-ориентированного подхода. Основная цель этих нововведений – снижение нагрузки на бизнес. Проверок должно быть меньше, при этом они должны быть эффективными. И система уже доказала свою эффективность. Например, по Роспотребнадзору утверждено 46 индикаторов риска, основанных на информации из системы маркировки, эффективность проверок по ним составляет более 90%.
По словам Владислава Заславского, с 2022 года по 2024 год по разным группам товаров достигнуты следующие результаты. Так прирост легального оборота молока за два года составил 24%. На рынке легпрома - 36%, табака - 10%, обуви -18%, воды -78%.
В 4 квартале 2024 года ННЦК завершил Седьмое всероссийское полевое исследование рынка табачной продукции (сигарет) по определению доли незаконного оборота табачной продукции. Главный итог: доля незаконного оборота табачной продукции в России находится сегодня на историческом минимуме (начиная со старта исследований в 2021 году) и составляет 10,8%.
- Снижение доли незаконного оборота в России обусловлено главным образом сокращением доли нелегального ввоза из стран ЕАЭС – с 6,4% до 5,8%. Несмотря на положительную динамику, данный вид незаконного оборота по-прежнему является самым весомым, занимая 53,4% в структуре незаконного оборота. Традиционно в нелегально ввезенных сигаретах из ЕАЭС преобладают пачки белорусских брендов, - сообщила Ирина Бушина.
Что касается УрФО, то в трех регионах доля незаконного оборота ниже среднероссийской более чем в 2 раза: в Свердловской области – 5,2%, в Ханты-Мансийском автономном округе – 4,5% и в Ямало-Ненецком автономном округе – 3,6%. Максимальное снижение доли теневого рынка отмечено в Тюменской области - с 10,4 до 8,1%. В Курганской области, напротив, доля незаконного оборота возросла с 8% до 10,2%, но остается ниже среднего значения по стране. Единственный регион с показателем выше общероссийского – Челябинская область – 14,6%.
Представили на семинаре и результаты III всероссийского исследования ННЦК по определению доли незаконного оборота никотинсодержащей продукции (завершилось в декабре 2024 года). По всем каналам продаж она составляет 65,8% (в исследовании 2023 - 68,3%). А в сегменте никотинсодержащей жидкости доля нелегальной продукции доходит до 86,2% (было 90,2%).
Впервые полевое исследование розничных точек продаж проведено с детализацией по федеральным округам. Так, наибольшая доля незаконного оборота никотинсодержащей продукции зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе – 72,7%. Минимальная доля отмечена в Северо-Западном федеральном округе – 58,3%. В Уральском федеральном округе доля составила 63,3%, что ниже среднероссийского уровня.
Наибольшее количество нелегальной продукции выявлено в сегменте специализированной розницы – 67%.
Более половины продукции в стране - 55,8% реализуется по ценам ниже установленной минимальной цены, на Урале этот показатель составил 54,4%. Отсутствие обязательной маркировки DataMatrix выявлено почти на четверти никотинсодержащей продукции (23,7%) в России. На Урале этот показатель ниже (21,4%). УрФО занимает второе место среди федеральных округов. Но по доле нарушений, выявленных при считывании кода идентификации в системе «Честный знак» УрФО приблизился к среднему значению по стране – 4,4 и 4,6% соответственно.
Как отметил Владимир Васильев, управляющий по защите торговых марок (ЕАЭС) аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, в прошлом году в стране было закрыто исторически рекордное количество подпольных производств табачной и никотинсодержащей продукции – 22. Это на 40% больше, чем в 2023 году:
- Эффективность правоприменительной практики растет, - подчеркнул Владимир Васильев. - Нужно и далее совершенствовать системное взаимодействие между властью, бизнесом и обществом, усиливать совместную борьбу с теневым сектором, при этом уделяя особое внимание соблюдению требований к розничному обороту табачной и никотинсодержащей продукции и недопущению ее продажи несовершеннолетним.