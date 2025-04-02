Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем единения народов России и Беларуси
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил жителей региона с Днем единения народов России и Беларуси, который отмечается 2 апреля.
«День единения народов России и Беларуси — праздник, который символизирует крепкую дружбу, общую историю и духовное единство наших братских территорий. Югра как многонациональный регион знает цену дружбы народов и взаимопонимания. Мы гордимся тем, что на нашей земле в мире и согласии живут представители разных культур и традиций. Это наше богатство и наша сила! — цитирует слова главы региона телеграм-канал «Югра Z официально». — Сотрудничество между нашим округом и Республикой Беларусь активно развивается. У нас есть города-побратимы — это Югорск и Шкловский район Могилевской области, Белоярский район и город Витебск, а также Сургут и Гомель. Югорские компании, такие как бренд таежной косметики «Taiganika», успешно выходят на белорусский рынок».
Руслан Кухарук отметил, что ученые, спортсмены, общественные деятели, предприниматели и молодежь из соседней страны регулярно приезжают на соревнования, форумы и стажировки в Югру. Это яркий пример того, как сотрудничество делает нас сильнее и открывает новые возможности для развития.
Напомним, что День единения народов Беларуси и России — российский и белорусский праздник, отмечаемый на государственном уровне. Отмечается 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России президентом Б.Н. Ельциным, что предполагало единение экономического пространства и законодательной базы двух стран. Еще через год был подписан договор о Союзе Беларуси и России президентом А. Лукашенко.
Договор о создании Союзного государства вступил в силу после обмена ратификационными грамотами двух глав государств 26 января 2000 г. По условиям договора граждане России и Беларуси имели равные права в сфере труда, здравоохранения, отдыха, образования, и на беспрепятственное передвижение на территории Союзного государства. В рамках союзного государства реализуется множество программ в промышленности, строительстве, освоение космоса и пр. Успешное сотрудничество дало старт для создания дальнейших программ совместной деятельности государств, так в 2015 году начал свою работу Евразийский экономический союз, так же Таможенный союз, Единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана.