Югорчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Весна Победы»
2 апреля стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Весна Победы».
«Конкурс призван не только украсить города страны, но и подчеркнуть важность исторической памяти и единства на основе традиционных российских ценностей!» — отметили организаторы.
Номинации конкурса:
1. Витрина (входная группа) социального объекта;
2. Витрина (входная группа) объекта торговли или общественного питания (малый и средний бизнес);
3. Витрина (входная группа) объекта сферы оказания услуг населению и сферы гостеприимства (малый и средний бизнес).
4. Витрина (входная группа) объекта торговли предприятия, не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства.
Этапы конкурса:
Региональный — с 2 апреля по 12 мая: формируются организационные комитеты, производится сбор и оценка заявок.
В период регионального этапа в субъектах Российской Федерации, принявших решения по участию в конкурсе, формируются организационные комитеты, производится сбор и оценка полученных в рамках этапа заявок.
Федеральный — с 15 мая по 11 июня: принимаются заявки от регионов, эксперты определяют по три победителя в четырех номинациях.
На федеральный этап принимаются заявки исключительно от уполномоченных органов (организационных комитетов) субъектов Российской Федерации. Прямые заявки участников, а также заявки, поданные муниципальными образованиями на федеральный этап, не принимаются и не рассматриваются.
Экспертный Совет Конкурса производит оценку заявок победителей Конкурса по итогам регионального этапа и определяет по 3 (три) федеральных победителя в каждой номинации.
Конкурс проходит при поддержке Администрации Президента РФ и ВАРМСУ и является частью реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Подробные условия участия —на сайте проекта.