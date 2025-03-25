ОПЫТ ТЕХНОПАРКА И КОМПАНИЙ-РЕЗИДЕНТОВ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА ФОРУМЕ «НЕФТЯНАЯ СТОЛИЦА»
Два насыщенных дня позади — провели эффективные встречи, подписали новое соглашение о сотрудничестве, обсудили ключевые вызовы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса страны и поделились опытом Технопарка в формировании инновационной экосистемы.
Отметим, что в 2025 году «Нефтяная столица» объединила свыше 1200 участников из 190 организаций, 72 городов России и 16 стран мира.
На стенде Технопарка инновационные разработки представляли 5 технологических компаний Югры. Важно отметить, что резиденты являются активными участниками создаваемого межрегионального промышленного кластера в сфере нефтегазового инжиниринга. Руководит процессом создания кластера Артем Герасин, заместитель генерального директора ООО «ГТК» и глава Нижневартовского отделения Союза машиностроителей России.
Помимо выставки руководители компаний-резидентов Технопарка принимали участие в деловой программе. В первый день форума состоялось расширенное заседание регионального совета Ханты-Мансийского регионального отделения Союза машиностроителей России. Участниками заседания стали руководители компаний-резидентов Технопарка Югры, производящие продукцию для предприятий сферы ТЭК (ООО «Геолого-технологическая компания», ООО «Югорский машиностроительный завод», ООО «Марлин Ойл Тулз»).
Кроме того, победители Акселератора технологических стартапов Югры 2023–2024 годов Айханум Гаджиева (ООО «Спектройл»), Алина Савченко (ООО «Нефтепромысловые химические реагенты»), Виктория Облетова (от ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет») приняли участие в конкурсе инновационных проектов, проходившем в рамках форума.
Технопарк также был представлен в деловой программе. Так, во второй день форума, в рамках нефтяного академического конгресса имени Ф.К. Салманова состоялся круглый стол «Креативные индустрии в развитии ресурсодобывающих регионов Севера», участниками которого стали Игорь Анфалов, заместитель директора по перспективному планированию и проектной деятельности и Евгений Кушников, эксперт в области интеллектуальных прав.
Евгений Кушников рассказал о роли результатов интеллектуальной деятельности в процессах формирования креативных продуктов, а также представил новую услугу Технопарка — электронное депонирование объектов интеллектуальной собственности. Благодаря этой услуге авторы могут зафиксировать свои права всего за несколько минут, воспользовавшись реферальной ссылкой от Технопарка. Эта услуга позволяет владельцам объектов интеллектуальной собственности быстро и удобно закрепить свои авторские права.
Игорь Анфалов выступил с докладом «Креативные индустрии: практики успешного партнерства», поделился опытом Технопарка в создании условий для роста и масштабирования инновационного бизнеса.
Кроме того, в дни проведения форума, в рамках реализации соглашения со Всероссийским обществом «Знание», в «Школе 21. Сургут» руководители и эксперты Технопарка провели мероприятие для городского студенческого сообщества. Студенты Сургутского государственного университета, Сургутского политехнического колледжа, Сургутского государственного педагогического университета и Сургутского института экономики, управления и права познакомились с миром инноватики и современными трендами развития технологического бизнеса - узнали, как творческие идеи могут трансформироваться в успешный бизнес-проект и какие инструменты помогают реализовать нестандартные концепции.
Спикеры подробно остановились на вопросах защиты авторских прав и патентования в условиях современного рынка. Студентам были представлены реальные кейсы успешной коммерциализации научных разработок. Отдельной темой стала роль Технопарка в поддержке стартапов и молодых предпринимателей региона.