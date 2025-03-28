В Ханты-Мансийском театре кукол завершился семейный фестиваль «Варежка»
В Ханты-Мансийском театре кукол завершился VIII Фестиваль семейных кукольных спектаклей «ВАРЕЖКА». На финальном показе 23 марта на сцену ХМТК вышли 20 семьей Ханты-Мансийска со своими спектаклями.
В первом акте было показано 10 постановок, во втором акте 10 и третий акт – это торжественное награждение всех участников дипломами, статуэтками в виде варежки, спецпризами и подарками от партнёров фестиваля.
В приветственном слове директор ХМТК и идейный вдохновитель «Варежки» Павел Потапов обратился к семьям: «Дорогие дети, вы знаете, как вам повезло с вашими взрослыми? Обычно взрослые – это те, кто что-то покупает, устраивает, убирает, чистит и т.д. А с вашими взрослыми вы репетировали, пели, играли, ходили на мастер-классы – это совсем другой набор понятий. Дорогие взрослые, а вы понимаете, какими судьба наградила вас детьми? Обычно про детей говорят, что они бесшабашные, безответственные, капризные, нетерпеливые… А ваши и терпеливые, и трудолюбивые, и ответственные – раз выдержали два месяца репетиций и подготовки к «Варежке»!»
Большой театральный праздник длился более 4 часов. На сцене были представлены разные жанры и виды театра кукол. Это и мексиканские страсти в спектакле «Танцы на кактусах», и завораживающая индийская «История Ситы и Рамы», и рок-опера «Одни дома», и история бабушки Фионы, где персонажами выступали домашние цветы в горшках, и многое другое.
После показов жюри фестиваля присудило каждой постановке индивидуальную номинацию и высказало свои впечатления от увиденного. В этом году в жюри «Варежки» вошли: директор Театра обско-угорских народов – Солнце Евгений Захаров, режиссёр театра кукол и актриса Анна Коонен (Москва), председатель Совета Регионального отделения Движения первых Югры Светлана Омельченко и актёр ХМТК, педагог по пластике Роман Гермес.
Визуально-музыкальная история о любви двух вулканов «Лава» от семейного театра «Музыкальный самолётик» получила спецприз «Выбор театра» и годовой абонемент на посещение спектаклей ХМТК.
Специальный приз от главного художника ХМТК Лилии Жамалетдиновой «За самую выразительную афишу» достался театру «Торт в небе».
Компания «Ростелеком» вручила специальные награды за освещение фестивальной жизни в соцсетях тем семьям, которые делились историями создания своих постановок (#ДневникВарежки2025).
Также в рамках фестиваля прошёл конкурс рисунков «Защитники», посвящённый главной теме 2025 года в Югре – Защитникам Отечества. Пригласительные билеты на спектакль, посвящённый Великой Отечественной войне, «Бах-бах-бах» получило шесть семей. Председатель Ханты-Мансийского отделения Союза театральных деятелей РФ Павел Потапов вручил спецприз в этой номинации и большую интерактивную книгу о ВОВ семейному театру «Звёздные Девч@т@».