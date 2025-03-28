В Югре военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в тожественных мероприятиях ко дню образования ведомства
27 марта 2025 года, в День войск национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных 9-ой годовщине со дня образования ведомства.
В Ханты-Мансийске на праздничном собрании в актовом зале врио начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Михаил Клепалов поблагодарил подчиненный личный состав за профессиональное отношение к исполнению служебных обязанностей и поздравил коллег с приближающимся профессиональным праздником, отметив, что Росгвардия – самостоятельная, значимая структура в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, военнослужащие и сотрудники ведомства эффективно участвуют в решении важнейших государственных задач, вносят свой весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляют контроль за гражданским оборотом оружия, стоят на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в Югре крупных международных спортивных соревнований и форумов, выполняют задачи по борьбе с национализмом и защите мирных жителей на вновь присоединенных территориях.
В торжественной обстановке наиболее отличившимся военнослужащим и сотрудникам были вручены памятные ведомственные медали и нагрудные знаки: «За заслуги в труде», «За отличие в службе», «Участник боевых действий», «Участник специальной военной операции».
В том числе за патриотическое воспитание памятным знаком награждён председатель ветеранской организации теруправления полковник полиции в отставке Александр Андреев.
Так же в Сургуте на базе ОМОН «Стерх» состоялось торжественное построение личного состава Сургутского гарнизона Росгвардии, отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды и почетные грамоты.
Завершилась церемония награждения минутой молчания и возложением цветов к памятному мемориалу погибшим при исполнении служебного долга бойцам спецподразделения.
А в Пыть-Яхе представители вневедомственной охраны присоединились к региональному автопробегу, организованному специально к празднику местной общественной организацией ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил "Побратимы".
Кроме этого, запланированы концерт и встречи с подшефными школьниками.
В Белоярском представители вневедомственной охраны Росгвардии поздравили с праздником отца погибшего в 2005 году при исполнении служебных обязанностей военнослужащего Дёмина Анатолия Сергеевича – Дёмина Сергея Анатольевича.
А в Радужном росгвардейцы возложили цветы к мемориальному комплексу в память о погибших участниках специальной военной операции.
Праздничные мероприятия, церемонии возложения цветов к памятникам в честь павших боевых товарищей и встречи с семьями погибших пройдут сегодня во всех подразделениях ведомства.
ВКонтакте, Telegram, Яндекс.Дзен, Одноклассники
Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре