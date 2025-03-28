В своих телефонах югорчане могут услышать голоса Победы
Уникальная Всероссийская акция «Услышать Победу» начала действовать в Югре.
Позвонив по номеру телефона 8 (800) 200-09-05, можно послушать сообщения легендарного диктора Юрия Левитана, архивные аудиозаписи о провозглашении Великой Победы в 1945 году, такие как речь маршала Советского Союза Георгия Жукова на подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии, интервью с регулировщицей Лидией Овчаренко, работающей на площади у Бранденбургских ворот в Берлине.
Акция реализуется совместно с ПАО «Ростелеком» и Госфильмофондом России и проводится во всех субъектах Российской Федерации до 15 мая. Звонок бесплатный.