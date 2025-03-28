Выплата в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поступит ветеранам перед праздником
Согласно указу президента, подписанному в связи с празднованием 80-й годовщины Дня Победы, выплату в размере 80 тыс. рублей Социальный фонд России направит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, и их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». Выплата в этом размере также будет перечислена бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
По 55 тыс. рублей фонд направит труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма. Обращаться в Социальный фонд с заявлением для получения средств ветеранам или их близким не нужно, всё будет назначено автоматически по имеющимся данным. Средства будут перечислены до празднования Дня Победы. Ветераны, проживающие в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Прибалтике, также получат праздничную меру.
Напомним, что в прошлые годы государство уже предоставляло выплаты к юбилеям Победы. Средства, в том числе, уже выделялись к 65-й, 67-й, 70-й и 75-й годовщинам. В этом году юбилейная выплата поступит некоторым ветеранам дополнительно к прежней праздничной выплате в размере 10 тыс. рублей, которую Социальный фонд ежегодно перечисляет ветеранам по указу президента. В соответствии с ним, средства предоставляются только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
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