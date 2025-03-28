Гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске собрали аншлаг
Югорские болельщики откликнулись на призыв поддержать спортсменов на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.
Накануне гонки преследования собрали полные трибуны в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. Первыми на старт вышли мужчины. Им предстояло преодолеть дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Шанс побороться за медали имел нижневартовский биатлонист Никита Поршнев, который днем ранее в спринте занял шестое место и стартовал в 23 секундах от лидера. Но на первой стойке Никита допустил три промаха и ухудшил свою позицию, в итоге заняв 12-е место.
Победу одержал Александр Корнев из Удмуртии, второе место у Карима Халили из Москвы, третьим стал Кирилл Бажин из Свердловской области.
У девушек ближе всех к пьедесталу из югорчанок оказалась Виктория Метеля — она заняла шестое место, допустив два промаха на огневых рубежах. Чемпионкой России в пасьюте стала Елизавета Каплина, представляющая Башкортостан. «Серебро» и «бронза» у Кристины Резцовой из Московской области и Полины Плюсниной, выступающей за Ямал.
Сегодня у биатлонистов тренировочный день. А завтра на ханты-мансийской трассе пройдет один из самых азартных и зрелищных видов программы — эстафеты.