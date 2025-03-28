Госкомпания «Северавтодор» приглашает студентов профильных вузов на летнюю практику
АО «ГК «Северавтодор» сообщает о начале набора студентов на оплачиваемую практику.
В ходе летней практики молодые люди смогут получить первый реальный опыт и заработать на объектах ведущей дорожной производственной компании Югры, если они обучаются по направлениям «Строительство автомобильных дорог», «Прикладная геодезия», «Строительство автомагистралей, аэродромов и спецсооружений».
«Лето — время не только отдыха, но и возможностей! Что тебя ждет? Практика под руководством опытных наставников. Работа в крупнейших городах региона: Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Урай, Югорск! Возможность проявить себя и заложить фундамент для будущей карьеры», — сообщает пресс-служба ГК «Северавтодор».
Время прохождения практики: июнь-август. Доступные позиции для трудоустройства: дорожный рабочий, техник, техник-лаборант. Звоните в отдел кадров аппарата управления АО «ГК «Северавтодор»: (3462) 22-49-10.