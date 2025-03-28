Дума Югры расширила действие льгот для участников СВО
Расширение мер поддержки для ветеранов СВО поддержали накануне депутаты Думы Югры. Речь идет о предоставлении бесплатных земельных участков и сохранении очереди на социальное жилье для бойцов, которые принимали участие в антитеррористической операции в пограничных регионах России, а именно Брянской, Ростовской, Белгородской областях.
«Мы практически на каждом заседании Думы принимаем какие-то дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции, членов их семей. Сегодня речь шла о двух видах поддержки. Это предоставление бесплатного земельного участка участникам специальной военной операции. Также это сохранение очереди на социальное жилье, при этом те выплаты, которые на сегодняшний день идут для участников СВО не будут учитываться, потому что, как правило, в очереди на социальное жилье стоят люди малообеспеченные с невысокой заработной платой», — уточнил председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Он добавил, что принято решение расширить эту категорию льготников, потому что до принятия закона льготой пользовались те военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях на территории Луганской, Донецкой народных республик и на Украине.
«Мы знаем, что на сегодняшний день проводится контртеррористическая операция и в регионах, пограничных России, это касается Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской областей, поэтому теперь участники антитеррористической операции точно так же будут пользоваться такими льготами. То есть, независимо от того, где ты воевал, ты будешь получать эти льготы», — отметил спикер окружного парламента.