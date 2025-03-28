В Югре закрыли зимнюю автомобильную дорогу до Тюмени
Госкомпания «Северавтодор» сообщила о закрытии с 8 часов утра 28 марта 2025 года движения транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам на территории Кондинского района, в том числе межрегионального автозимника Мортка — Нижняя Тавда (Тюменская область) и ледовых переправ через реки Конда и Юконда.
В связи с повышением температуры окружающего воздуха, образованием колейности, застоев воды, снижением несущей способности льда и невозможностью обеспечения безопасного проезда по зимникам и ледовым переправам будет прекращено движение по следующим зимникам:
— в Ханты-Мансийском районе — с 8:00 31 марта 2025 года;
— в Белоярском районе — с 8:00 31 марта 2025 года;
— в Сургутском районе — с 8:00 1 апреля 2025 года.
«На закрытых дорогах будут установлены запрещающие знаки и заграждения», — сообщает пресс-служба АО «ГК «Северавтодор».
Накануне госкомпания объявила о закрытии автомобильных зимников в Берёзовском районе.