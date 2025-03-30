Вороний день в музее «Торум Маа»
Круговорот в природе и жизни продолжается! Перешагнули день весеннего солнцестояния – началось летнее полугодие, солнце все чаще радует нас и уже пригревает. Природа и мы с вами, люди, радуемся каждому лучику тепла.
На главной экспозиции музея карканье разносится во все уголки! Верный признак – приближается самый весенний праздник – Вороний день в музее «Торум Маа», в народе – Урин эква хотал (манс.), Вурнга хатл (хант.).
7 апреля в 11:00 в Музее живой культуры вновь будем чествовать вестницу весны, жизни, покровительницу женщин и детей – ворону.
В программе:
– театрализованный пролог;
– тихие игры – ребусы, головоломки;
– подвижные игры «Ворона и птички», «Мега башня», «Меткий стрелок»;
– этно-старты – стрельба из лука, бой мешками, перетягивание каната;
– этно-разминка «Вурна-Вурна»,
– мастер-классы «Браслетик «Крылья», «Гнёздышко для Вороны», «Игрушка-Ворона», и не только…
Дата проведения праздника не меняется уже более 30 лет – 7 апреля, адрес тот же – ул. Собянина, 1. Возьмите с собой хорошее настроение! Как встретим весну, так она и будет радовать!
Стоимость билета – 300 руб., можно по Пушкинской карте.
Безвозмездно – дети до 6 лет, инвалиды, участники СВО и члены их семей, дети из многодетных семей, сопровождающие групп детей от 10 человек.