Губернатор Югры поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Глава региона Руслан Кухарук поздравил мусульман Югры с праздником Ураза-байрам. Свое поздравление губернатор опубликовал в телеграм-канале.
«Югра – дом для людей разных религий, которые издавна живут в мире и согласии, вместе учатся, работают и воспитывают детей. Мусульмане, живущие в нашем регионе, вносят весомый вклад в поддержание гражданского согласия, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, а также развитие общественной и культурной жизни. Сегодня они плечом к плечу защищают нашу Родину, будущее страны и общие ценности. Эти ценности во всех религиях схожи: уважение к ближним, почитание истории, забота о своей семье и готовность защищать Отчизну. Поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, пусть в ваших домах царят любовь и благополучие, а ваши добрые дела на благо Югры умножаются!», – отметил глава региона.