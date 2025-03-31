В Сургутском районе с 1 апреля запрещен выход на лёд
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургутского района информирует о том, что ежегодно с 01 апреля в муниципалитете действуют законные ограничения нахождения людей на льду водных объектов, расположенных на территории Сургутского района.
Кроме того, категорически запрещен выезд самоходных транспортных средств (за исключением специальных транспортных средств оперативных служб и транспортных средств, конструктивно предназначенных для преодоления водных объектов и оборудованных для данных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации) на ледовую поверхность водных объектов.
-Жителям городских и сельских поселений необходимо провести разъяснительную работу с членами семьи, уделив, особенное внимание детям. За нарушение данных правил граждане могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20 Закона Югры № 102-оз, в рамках которой предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей, - прокомментировала Наталья Таранович, исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района.
Специалисты управления предупреждают граждан быть внимательными и осторожными.
Если вы стали очевидцем несчастного случая, в том числе на водном объекте, немедленно сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу Сургутского района по телефону 112.