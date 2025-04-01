Форма поиска

Для слабовидящих

Подведены итоги Окружного фестиваля художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я сердцем вижу мир»

01.04.2025

Дорогие друзья! В этом году в адрес организаторов поступило рекордное количество заявок – 1680 работ из
22 муниципальных образований Югры.

Мы рады, что фестиваль живёт, радует и вдохновляет югорчан на новые творческие подвиги!

Заявки на участие принимались в 6 возрастных категориях: свое мастерство показали не только юные таланты, но и люди старшего возраста.

Сегодня мы приглашаем Вас на гала-концерт и
выставку работ лауреатов Окружного фестиваля художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я сердцем вижу мир» в онлайн формате:

Гала-концерт – https://vk.cc/cKmJNm

Выставка работ в номинации «Декоративно-прикладное творчество» – https://vk.cc/cKmx6I

Выставка работ в номинации «Изобразительное
искусство» –  https://vk.cc/cKmxct

Смотрите, комментируйте и не забывайте радовать участников своими лайками!

Со списком лауреатов вы можете ознакомиться в приложенном документе.

Мы благодарим участников и победителей за участие и желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений!

01.04.2025

01.04.2025