Подведены итоги Окружного фестиваля художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я сердцем вижу мир»
Дорогие друзья! В этом году в адрес организаторов поступило рекордное количество заявок – 1680 работ из
22 муниципальных образований Югры.
Мы рады, что фестиваль живёт, радует и вдохновляет югорчан на новые творческие подвиги!
Заявки на участие принимались в 6 возрастных категориях: свое мастерство показали не только юные таланты, но и люди старшего возраста.
Сегодня мы приглашаем Вас на гала-концерт и
выставку работ лауреатов Окружного фестиваля художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я сердцем вижу мир» в онлайн формате:
Гала-концерт – https://vk.cc/cKmJNm
Выставка работ в номинации «Декоративно-прикладное творчество» – https://vk.cc/cKmx6I
Выставка работ в номинации «Изобразительное
искусство» – https://vk.cc/cKmxct
Смотрите, комментируйте и не забывайте радовать участников своими лайками!
Со списком лауреатов вы можете ознакомиться в приложенном документе.
Мы благодарим участников и победителей за участие и желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений!