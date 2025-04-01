В Югре росгвардейцы обеспечили безопасность проведения мусульманского праздника Ураза-Байрам
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности прихожан во время празднования одного из главных мусульманских праздников Ураза-Байрам.
На территории мечетей в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и др. населенных пунктах автономного округа были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны.
Накануне праздника специалисты группы разминирования ОМОН и кинологи со служебными собаками провели обследование мест массового пребывания граждан на наличие подозрительных предметов.
Для обеспечения оперативного реагирования на изменение оперативной обстановки наряды групп задержания были ориентированы к местам проведения мероприятий.
В праздновании Ураза-Байрам приняло участие более 20-ти тысяч верующих. Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
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