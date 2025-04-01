С помощью Почты жители Югры могут подать заявление в первый класс
В Ханты-Мансийском автономном округе стартовала запись в первые классы на 2025-2026 учебный год. Заявление на приём в общеобразовательное учреждение жители региона могут направить с помощью Почты России.
Направить пакет документов в школу можно в любом почтовом отделении региона заказным письмом с уведомлением о вручении.
Такая услуга особенно актуальна, если семья в даты приёма заявлений находится далеко от школы или планирует сменить место проживания к началу нового учебного года.
Первая волна приёмной кампании продлится до 30 июня 2025 г.