889 работодателей Югры получили компенсацию расходов на охрану труда в 2024 году
В 2024 году Отделение СФР по ХМАО – Югре компенсировало расходы на охрану труда 889 югорских работодателей на общую сумму более 644 миллионов рублей. Организации самостоятельно выбирают, на какие меры по охране труда направить средства, их виды утверждены соответствующим Перечнем (гиперссылка: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/8186).
На мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работодатели могут направить до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование. Объем используемых средств может быть увеличен до 30% при условии, что работодатель дополнительно направит средства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.
«Очень радует, что работодатели ответственно относятся к своим обязанностям и заботятся о здоровье своих сотрудников. В 2024 году более 144 миллионов рублей предприятия Югры направили на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, более 252 миллионов рублей — на периодические медосмотры работников и свыше 158 миллионов рублей — на приобретение средств индивидуальной защиты для работников», — отметила Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Прием заявлений на компенсацию расходов по охране труда от работодателей уже начался и продолжится до 1 августа. Заявки принимаются в электронном виде через портал Госуслуг. Вся необходимая информация размещена на сайте: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/8186
Обратиться с заявлением могут как государственные, так и частные предприятия, включая индивидуальных предпринимателей. Важное условие выделения средств — отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Напоминаем, что с 2025 года изменились правила компенсации работодателям затрат на предупредительные меры, за счет которых компании сокращают производственный травматизм и профессиональные заболевания.
Теперь работодатели предоставляют в фонд только заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер. Ранее для получения компенсации был необходим более объемный пакет документов.
Для получения консультации можно обратиться к специалистам Отделения СФР по ХМАО – Югре, позвонив в региональный контакт-центр для страхователей (8 34672 3-83-16) или в Телеграм-чат для страхователей (гиперссылка https://t.me/+M0kHpnHjRfUwNzcy).
Социальный фонд России по ХМАО – Югре