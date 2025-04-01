Знакомство с технологией
В марте текущего года Саранпауль стал центром этнографического исследования, когда сотрудники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр народных художественных промыслов и ремёсел» организовали увлекательную экспедицию.
В составе экспедиции были Евгения Вьюткина, специалист по жанрам творчества, и Елена Бабина, заведующий отделом исследований и художественных, творческих практик. Их цель заключалась в том, чтобы глубже понять культурное наследие региона и познакомиться с мастерами, которые сохраняют и развивают традиционные ремёсла.
Экспедиция началась с посещения нескольких музеев Саранпауля, каждый из которых открыл перед участниками уникальные страницы истории и культуры этого края. Первым на пути стал Саранпаульский краеведческий музей, где экспонаты рассказывают о богатом прошлом региона, его народах и традициях. Здесь Евгения и Елена смогли увидеть предметы быта, орудия труда и художественные изделия, которые не только иллюстрируют повседневную жизнь местных жителей, но и отражают их духовные ценности. Следующим этапом стало знакомство с музеем Саранпаульской общеобразовательной школы. Этот музей, несмотря на свою скромность, хранит в себе воспоминания о традициях и культурных событиях, которые формировали молодое поколение. Здесь экспозиции были собраны первым руководителем музея - Еленой Ефимовной Качановой, что добавляло особую атмосферу участия и вовлеченности в процесс сохранения культурного наследия. Сегодня музейное дело школы продолжает дочь Елены Ефимовны – Виктория Валерьевна Хозяинова.
Завершила маршрут частная коллекция Елены Рокиной— настоящая находка для ценителей народного искусства. В её музее собраны уникальные образцы народов коми-зырян, которые проживали и проживают по сей день в Саранпауле. Елена Рокина с гордостью делилась своими знаниями о каждом предмете, рассказывая о техниках и традициях, которые передаются из поколения в поколение.
Экспедиция не только обогатила знания участников о культурном наследии Саранпауля, но и послужила стимулом для дальнейших исследований. Увиденное вдохновило Евгению Вьюткину и Елену Бабину на новые проекты, направленные на сохранение и популяризацию народных художественных промыслов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Они поняли, что такие экспедиции являются важным шагом к укреплению связи между современным обществом и его корнями, а также способствуют развитию культурного диалога между разными поколениями.
«Одна из ключевых задач экспедиции это исследование и документирование традиционных ремесел и промыслов. Мы стремимся изучить технологии изготовления, используемые материалы и инструменты, а также отобрать этнографические предметы семейных реликвий. В рамках этой работы проходит выявление мастеров народных художественных промыслов и ремесел северных групп манси и коми-зырян, сбор их историй и опыта, а также проводятся консультации по подаче заявок в реестр народных художественных промыслов и ремесел ХМАО-Югры», комментирует Елена Бабина, заведующий отделом исследований и художественных, творческих практик Центра народных художественных промыслов и ремёсел.
В рамках экспедиции в Саранпауль участники имели уникальную возможность познакомиться с Варварой Хатанзеевой, местной жительницей и мастером традиционного ремесла коми-зырян. Варвара продемонстрировала процесс создания женского головного убора «Баба-юр», название которого на зырянском языке переводится как «женская голова». Этот головной убор, являющийся неотъемлемой частью культуры коми-зырян, продолжает носиться женщинами в Саранпауле и сегодня.
Варвара не только показала, как изготавливается этот уникальный аксессуар, но и погрузила гостей в культурный контекст его использования. Она рассказала о значении головного убора в жизни женщины, о ритуалах и традициях, связанных с его ношением, и о том, как этот элемент одежды отражает идентичность и историю народа. Слушая Варвару, участники экспедиции осознали, что «Баба-юр» — это не просто головной убор, а символ женственности и культурной преемственности.
Не менее интересным моментом стало выступление Натальи Албиной, участницы мастерской «Сделано в Пауле». Она продемонстрировала процесс создания меховой женской сумочки, известной как «тучан сунт хурыг». Это название переводится с мансийского языка как «мешочек горловины сумочки». Наталья объяснила, что эта сумочка не только функциональна, но и является важным элементом женского гардероба, который подчеркивает статус и вкусовые предпочтения обладательницы.
Сотрудники Центра народных художественных промыслов и ремёсел активно фиксировали все этапы процесса на фото и видео. Эти записи станут ценным ресурсом для будущих поколений, позволяя сохранить информацию о традиционных ремеслах и повысить интерес к ним среди широкой аудитории. Задача Центра — не только сохранить, но и популяризировать народное искусство, делая его доступным для всех.
Приезд Елены Бабиной, руководителя отделом исследований и художественных, творческих практик Центра ремесел округа, стал важным этапом в начале совместной работы музеев и местных мастерских. Ожидается, что это сотрудничество будет способствовать не только сохранению и развитию народных художественных промыслов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, но и поддержке мастеров, которые сохраняют уникальные традиции своего народа.
Таким образом, экспедиция в Саранпауль стала не просто встречей с мастерами, а настоящим праздником культуры и традиций, напоминанием о том, как важно сохранять и передавать знания о своем наследии.
Анна Ларионова