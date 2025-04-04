Сохраняя память – строим будущее: «Волонтёры Победы» открыли стажировки в проекте «Профразвитие»
Всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл стажировки Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Это позволит студентам и молодым специалистам стать участником ключевых мероприятий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заявку на стажировку могут подать жители России в каталоге стажировок до 14 апреля.
Проект «Профразвитие» – возможность для молодежи не просто заглянуть в мир профессий, а уверенно сделать в нем первые шаги. Здесь можно узнать, как устроен рынок труда, освоить полезные навыки, найти стажировку мечты и получить поддержку на всех этапах – от резюме до собеседования. Более 175 компаний со всей страны уже стали партнерами проекта, открыв двери для молодых и амбициозных ребят из всех регионов России. Проект «Профразвитие» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».
Одним из партнеров проекта стало Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» — мощное сообщество, объединяющее более миллиона добровольцев из 89 регионов и более 60 стран мира. Это команда инициативных ребят, для которых память — не просто история, а живое дело. Они реализуют важные социальные проекты, помогают людям и создают атмосферу, в которой хочется развиваться, расти и делать мир вокруг лучше.
«В год 80-летия Великой Победы особенно важно вспоминать историю и давать молодым людям возможность внести свой вклад, участвуя в значимых общественных инициативах. «Профразвитие» помогает молодежи построить карьеру и стать частью важных федеральных событий и проектов, сохраняющих память о подвиге наших предков. Благодаря сотрудничеству с «Волонтерами Победы», десятки ребят со всей страны смогут пройти в организации стажировки разной направленности, а также стать сопричастными к формированию Международного волонтерского центра и лично увидеть Парад Победы на Красной площади. Уверены, что эта работа вдохновит молодое поколение на служение обществу и стране!» – рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Стажерские программы, организованные проектом «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и движением «Волонтёры Победы» даст молодым жителям страны получить профессиональный опыт, стать частью команды крупнейших федеральных и международных проектов и событий, а также внести вклад в сохранение исторической памяти и развитие добровольчества в России.
«Одна из ценностей нашего Движения — это постоянное развитие. Ежегодно мы с большим удовольствием даём возможности для роста каждому неравнодушному сердцу. В этом году будущих стажёров ждёт ещё больше возможностей, ведь Волонтёры Победы являются оператором по сопровождению ключевых мероприятий юбилея 80-летия Великой Победы. Неравнодушные студенты смогут попробовать себя в организации масштабных мероприятий Главного праздника страны и сделать большое дело на благо Отечества!» – поделилась Исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.
Для школьников, студентов и молодых специалистов открыты сразу четыре направления, каждое из которых подарит уникальный опыт и откроет новые горизонты. Важно, что все вакансии подходят для прохождения производственной практики.
Первые три стажировки можно пройти только в очном формате в офисах в Москве, программы могут длиться от одного до трех месяцев:
· Направление «Стажер-координатор региональных центров подготовки Международного волонтерского корпуса» ориентировано на студентов 3-4 курсов. Участники прикоснутся к реализации крупнейших проектов и мероприятий на территории России: будут разрабатывать методические рекомендации и дорожные карты для проведения мероприятий, сопровождать реализацию крупных проектов и участвовать в подготовке федеральных событий, связанных с добровольчеством и исторической памятью. Для кандидатов приветствуется опыт работы в добровольческой деятельности, работы в команде и организации мероприятий различного уровня.
· Стажировка в международном направлении предполагает взаимодействие с представителями других стран, координацию международной деятельности и анализ материалов зарубежных проектов. Она подходит студентам 1-4 курсов профильных направлений, таких как международные отношения и смежных с ним. Кандидатам важно владеть иностранными языками на уровне не ниже В2.
· В рамках направления «Работа с участниками» одним из ключевых событий для стажеров станет участие в сопровождении Парада Победы на Красной площади. Молодые специалисты будут заниматься организационными вопросами, вести коммуникацию с кураторами и участниками мероприятий, готовить деловые документы и собирать обратную связь.
Четвертое направление стажировок подойдет для студентов, желающих попробовать свои силы в региональном отделении, не покидая субъект:
· Стажеры-рилсмейкеры будут освещать мероприятия в регионах России в рамках Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, снимать видеоролики для социальных сетей, а также предлагать идеи для информационного сопровождения. Для стажеров приветствуется знание трендов, креативный подход, мобильность и навыки видеомонтажа. Стажировка рассчитана на школьников и студентов и длится один месяц. Заявки могут подать жители 36 регионов России (со списком субъектов можно ознакомиться в описании стажировки).
Программа стажировок, организованная проектом «Профразвитие» и движением «Волонтёры Победы» дает молодым людям возможность получить ценный опыт в общественной деятельности, расширить профессиональные компетенции и стать частью масштабных историко-патриотических инициатив. Заявки можно подать до 14 апреля в каталоге стажировок.