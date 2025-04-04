Продолжается прием заявок на Открытый фестиваль военно-патриотической песни Уральского федерального округа «Работайте, братья»
«Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» - эти песни в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу согревали человеческие души, воспевали мужество, отвагу и призывали
к подвигам.
И сегодня песня в строю с нашими бойцами СВО и помогает преодолевать военные трудности.
Югра ждет ваши работы для участия в Открытом фестивале военно-патриотической песни Уральского федерального округа «Работайте, братья».
О патриотизме, солдатской дружбе, любви можно рассказать в следующих номинациях:
- Песня гражданско-патриотического звучания;
- Песни Великой Победы;
- Поэзия песни;
- Специальная номинация «За ленточкой» (творческий конкурс для участников специальной военной операции.
Участниками фестиваля могут стать творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры и образования, сотрудники правоохранительных органов
и МЧС России, военнослужащие, участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий.
Прием заявок осуществляется до 8 мая по ссылке: https://clck.ru/3GcJC2.
Сохраним память о героях России вместе!
Организаторы Фестиваля: Департамент культуры Югры, Окружной Дом народного творчества, Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России».