Достижения успешной команды
Успех многих проектов, заявленных на конкурс грантовой поддержки, и затем их реализации во многом зависит от профессиональных навыков руководителя. Прежде всего, он несёт ответственность за планирование и распределение бюджета, направляет движение команды, и как не маловажный фактор подаёт правильный настрой и взаимодействие со всеми участниками.
Одним из таких руководителей является Инна Антонова, председатель Нижневартовской городской общественной организации «Центр коренных народов Севера «Тор-Най» (Огница)». Как стало известно, в марте месяце совместно с центром Инна Сергеевна с проектом «Одна страна – одна Победа» стали победителями специального конкурса на грант губернатора Югры в 2025 году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он направлен на сохранение исторической памяти о вкладе и героизме многонационального советского народа в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., формирование гражданского и патриотического сознания и ценностного отношения к подвигу наших предков, и мужеству тех, кто продолжает защищать суверенитет и безопасность России в наши дни.
Данный проект готовиться уже к реализации в общеобразовательных и культурных учреждениях города и на открытых уличных площадках. В его рамках запланирован информационно-просветительский цикл «Победа в единстве», в содержание которого входит передвижная фотовыставка «Многонациональный Бессмертный полк», демонстрирующая связь времен и поколений – это фото и видео о членах семей представителей национальных НКО, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, а также участвующих в специальной военной операции и отдавших жизнь за Россию. Интерактивная выездная площадка «Солдатский привал», мастер-класс «Национальный оберег солдату», фестиваль национальной патриотической песни «В каждом сердце Россия» и другие мероприятия.
Седьмого апреля в фойе Центра национальных культур состоятся краеведческие посиделки «Вороний день (Урны котл)». Команда Инны Антоновой расскажут горожанам и его гостям о культуре и традициях коренных малочисленных народов Севера и всё о празднике «Вороний день». Отметим, что в прошлом году они принимали участие в окружном конкурсе «Лучший костюм вороны», провели мастер-класс «Верхнеобские ханты. Кукла «Акань» и представили выставку «Мир вокруг нас», которая выиграла грант губернатора 2023 года.
Об этом тогда Инна Антонова сказала: «Эту выставку мы экспонировали по многим городам нашего округа, это Нижневартовск, Мегион, Сургут, Покачи, участвовали с ней на фестивале «Возьмёмся за руки, друзья». И сейчас мы привезли её на окружной праздник Вороны. Приятно, что здесь она пользуется успехом, всё-таки представлены работы людей, во-первых, победителей конкурса, а во-вторых, это коренные жители Югры.
Признательны, что в окружном конкурсе костюмов наша Ворона Верхнеобских ханты, заняла первое место, и нам вручили Лауреата первой степени. Мы к этому очень долго готовились, тщательно изучали фольклорный материал, потому что по нашим поверьям это «Анке Пугас», - прародительница, которая в облике вороны покровительствует женщинам и их детям. И для нас это не просто конкурс, это для нас сегодня большой праздник весны. Кроме этого, такие праздники необходимо проводить, потому как видим много знакомых лиц, друзей, находимся среди своих соотечественников и кровных родственников.
С Инной Антоновой беседовала Тамара Мерова