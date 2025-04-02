В Югре Росгвардия подвела итоги ПМ «Оружие — 2025»
Инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подвели итоги профилактического мероприятия «Оружие – 2025», состоявшегося в период с 20 по 30 марта.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудники Росгвардии осуществили более тысячи проверок условий хранения оружия по месту жительства его владельцев, а также соблюдения сроков регистрации и постановки оружия на учет. Выявлено свыше 30 нарушений законодательства Российской Федерации, изъято 53 единицы огнестрельного оружия. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Также в Ханты-Мансийске инспекторы подразделения выявили факт незаконного хранения нарезного ружья. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, оружие изъято.
В ходе ПМ «Оружие» сотрудники Росгвардии также провели разъяснительную работу с гражданами по добровольной сдаче незаконно хранящихся предметов вооружения на возмездной основе. За денежное вознаграждение в подразделения лицензионно-разрешительной работы региона гражданами было сдано несколько единиц незаконно хранящегося оружия. Назначено к выплате порядка 8 тысяч рублей.
Через Сервис подачи уведомлений о добровольной передаче оружия в район проведения специальной военной операции на официальном сайте Росгвардии рассмотрено более 80 обращений югорчан.
За время работы сервиса жители автономного округа передали более 370 единиц оружия и 12 тысяч боеприпасов.
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