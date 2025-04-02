Открыта регистрация на юбилейный десятый югорский «Хакатон. Хантатон-2025»
Хантатон-2025 традиционно пройдет по двум номинациям:
«Юниоры» – 18-26 апреля в онлайн формате для участников от 14 до 17 лет включительно; «Профи» – 26-27 апреля в очном формате в Сургуте для участников от 18 лет и старше.
Организаторами мероприятия выступают Депинформтехнологий Югры и Югорский НИИ информационных технологий. Соорганизаторы – Депобразования и науки Югры, Администрация Сургута, АНО «Школа 21. Югра».
Зарегистрироваться для участия в хакатоне необходимо на сайте хантатон.рф до 16 апреля (Юниоры) и до 21 апреля (Профи). Заявку могут подать как команды (до 5 человек), так и индивидуальные участники.
Призовой фонд для победителей составит 1 миллион рублей. Это прекрасная возможность получить ценный опыт и завести новые знакомства, которые могут стать основой для будущих проектов. Организаторы, подготовили множество интересных кейсов, которые помогут участникам продемонстрировать свои навыки, находчивость, командную работу.
Главная цель главного окружного IT-марафона – стимулировать югорских программистов, развивать IT-отрасль в регионе и создавать благоприятные условия для реализации идей в области цифрового развития. Мероприятие проходит в ключе нацпрограммы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Не упустите возможность стать частью захватывающего события! Регистрируйтесь на сайте хантатон.рф, собирайте команды и готовьтесь к увлекательным вызовам. Давайте вместе сделаем юбилейный Хантатон незабываемым.
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