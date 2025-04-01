Подведены итоги чемпионата Знание.Игра в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты»
29 марта слушатели профориентационного курса «Россия — мои горизонты» приняли участие в чемпионате Знание.Игра. Определены победители в каждом федеральном округе страны и в новых регионах.
Интеллектуальная игра, организованная Российским обществом «Знание» для профориентационного курса, состояла из двух туров: темой первого тура стало программирование и телекоммуникации, во втором туре школьники отвечали на вопросы о строительстве и архитектуре.
Победителем викторины стал ученик средней общеобразовательной школы № 5 города Пыть-Ях Дмитрий Кучевасов.
Победителей игры ждут памятные призы от партнеров и возможность посетить тематические экскурсии.
Партнерами чемпионата выступают ГК Нацпроектстрой, компания ГК «Автодор», МТС, Московский политехнический университет, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, МИРЭА - Российский технологический университет, Национальная инициатива «Живые города».
Курс «Россия – мои горизонты» — инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. Российское общество «Знание» выступает его партнером. В прошлом учебном году просветительская организация подготовила для него почти 100 роликов. Курс создан для профориентации школьников. С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.