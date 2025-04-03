Югра примет зимние «Президентские состязания» школьников
Представители из 10 регионов России примут участие в «Президентских состязаниях» по зимним видам спорта, которые пройдут в Ханты-Мансийске с 7 по 16 апреля. Автономный округ станет первым среди субъектов России, принимающим соревнования по зимним дисциплинам.
Участниками «Президентских состязаний» станут школьные команды, состоящие из учеников одного класса. Ребята продемонстрируют свои навыки в биатлоне, лыжных гонках и спортивном многоборье. В этом году учащимся также предстоит выполнить теоретические задания.
Соревнования по биатлону проводятся среди юношей и девушек, в программу включены спринтерская гонка и эстафета. В дисциплине лыжные гонки проводятся лично-командные соревнования раздельно среди команд юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными Минспортом России. Предусмотрены гонки классическим стилем: 2 км (девушки) и 3 км (юноши), эстафета юноши 4х2 км, эстафета девушка 4х2 км, смешанная эстафета. В программу спортивного многоборья включены челночный бег, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа на спине за 30 сек, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя. В теоретическом конкурсе принимают участие от городских классов-команд 6 юношей и 6 девушек, от сельских классов-команд 3 юноши и 3 девушки. Задания теоретического конкурса разрабатываются по следующим темам: Олимпийское движение, зимние Олимпийские игры; достижения советских и российских спортсменов на зимних Олимпийских играх; физическая культура и спорт в годы Великой Отечественной войны, воины-спортсмены; физкультурно-спортивная деятельность обучающихся; основы здорового образа жизни обучающихся.
Помимо спортивных дисциплин, участников ждет насыщенная культурно-образовательная программа. Школьники посетят Югорский государственный университет, городские музеи, театр обско-угорских народов «Солнце» и примут участие в мастер-классах от профессиональных спортсменов.
«Проведение «Президентских состязаний» способствует популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Участвуя в различных летних и зимних видах спорта, ребята получают возможность проявить себя, укрепить здоровье и приобрести важные жизненные навыки. Состязания проводятся во второй раз и уже стали значимым мероприятием, способствующим гармоничному развитию учеников», – сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
«Югру смело можно назвать столицей зимнего спорта. В марте округ успешно провел первый в стране «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта и Чемпионат России по биатлону. В апреле наш регион удостоен чести первым среди субъектов РФ принять «Президентские состязания» по зимним видам спорта. Благодарю организаторов соревнований за оказанное округу доверие. Уверен, что участие в состязаниях станет для школьников важным этапом на пути к спортивному олимпу», – отметил Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.
Организаторами Президентских состязаний выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Президентские состязания проводятся при поддержке общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенных в программу соревнований, а также Благотворительного Фонда поддержки и развития физкультурно-спортивных многоборий «Биатлон Готов к Труду и Обороне».
«Президентские состязания» – это возможность для ребят раскрыть свои таланты, узнать больше о стране, завести новых друзей и обрести вдохновение для будущих достижений. Совместно с коллегами из Движения Первых и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мы делаем все, чтобы участников окружала настоящая атмосфера спортивного праздника», – отметила и. о. директора Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Юлия Пономарева.
Стоит отметить, что торжественные церемонии открытия и закрытия состязаний пройдут 8 и 15 апреля. Для зрителей и болельщиков из других регионов будут организованы трансляции окружным телеканалом «Югра».