Одну справку обо всех выплатах от Социального фонда России теперь можно заказать на портале госуслуг
Справку о выплатах Социального фонда России в расширенном формате можно заказать через портал Госуслуг. Данная услуга стала доступна с 25 февраля 2025 года. Отделение СФР по ХМАО – Югре уже выдало жителям региона 780 таких справок.
Срок оформления составляет не более 10 рабочих дней с момента получения заявления. Справка оформляется по состоянию на последний календарный день месяца (отчетная дата), предшествующий отчетному периоду.
В справке указываются суммы пенсий, пособий, компенсационных, социальных, страховых и денежных выплат по линии СФР, выплаченные в отчетном периоде. Под отчетным периодом подразумевается 12 календарных месяцев подряд перед месяцем запроса справки, либо указанный гражданином период при запросе сведений.
«Данная справка может понадобиться гражданам для оформления визы, банковского кредита и жилищных субсидий, для предоставления по требованию военкомата или предоставления сведений о размере пенсии и социальных выплат. Чтобы воспользоваться услугой — потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг», – рассказала Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
После оформления заявки выписка придет в личный кабинет в формате pdf, документ можно скачать, отправить по электронной почте или распечатать. Документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью СФР, имеет такую же юридическую силу, как бумажный.
Заказать выписку о назначенных мерах социальной поддержки на портале госуслуг: www.gosuslugi.ru/627143/1/form
Если у вас возникли вопросы по назначенным выплатам — вы можете получить консультацию специалистов Отделения СФР по ХМАО-Югре, обратившись в единый контакт-центр: 8 800 100 00 01 (круглосуточно).
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Социальный фонд России по ХМАО – Югре