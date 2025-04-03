Продолжается прием заявок на Всероссийскую акцию «Музыка на все времена»
В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит Всероссийская акция «Музыка на все времена», посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора П.И. Чайковского.
Творчество Петра Ильича Чайковского — это вершина мировой музыкальной культуры. Его произведения, такие как балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», стали символами классического искусства, а симфонии и оперы завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру. Знакомство детей с произведениями великого композитора не только расширяет их кругозор, но и обогащает духовный мир, формируя уважение к культурному наследию России.
Школьники со всей страны приглашаются к участию в творческом соревновании, где они смогут проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях. Участникам предлагается подготовить работы в одной или нескольких из следующих номинаций: «Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография», «Изобразительное творчество».
Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» до 15 апреля 2025 года.
По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства России, выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Отметим, проект «Культура для школьников» реализуется Министерством культуры России и Министерством просвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.