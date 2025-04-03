Югорских школьников приглашают на «Летние юнармейские игры»
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» совместно со Всероссийским детским центром «Орлёнок» объявляет конкурсный отбор на участие в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Летние юнармейские игры».
Общеразвивающая программа пройдет в рамках шестой смены с 30 мая – 19 июня этого года в детском центре «Орлёнок».
Конкурсное задание включает создание видео-презентации, в которой участник расскажет о своих спортивных достижениях и результатах. В видео можно продемонстрировать тренировки, физическую подготовку и фрагменты с соревнований.
Также требуется подготовить короткое устное сообщение о своем отношении к спорту, его влиянии на физическое и психологическое развитие, а также о значимости военно-патриотической подготовки для подростков. Участники должны рассказать о своем кумира или наставнике, который вдохновил их на занятия спортом.
Портфолио должно содержать копии достижений в физкультурно-спортивных соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, футболу, волейболу, пляжному волейболу, баскетболу, а также результаты военно-спортивных соревнований на региональном и всероссийском уровнях за 2022-2024 гг.
Прием конкурсных документов осуществляется через автоматизированную информационную систему https://admin-orlyonok.ru/Account/Register до 11 апреля (включительно).