«Моя страна – моя Россия» и Росмолодёжь.Гранты объединяют усилия для поддержки молодых лидеров
В 2025 году Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и грантовый конкурс Росмолодёжи создают мощный альянс для поддержки инициатив молодых россиян. Благодаря партнёрству проект «Моя страна — моя Россия» стал площадкой для организации и проведения конкурса, а его финалисты получили эксклюзивную возможность — автоматически номинироваться на дополнительный грант от Росмолодёжи.
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) проводит масштабный грантовый конкурс, который ежегодно поддерживает более 3 900 молодёжных инициатив по всей стране. Это не просто финансовая поддержка — участники получают до 1,5 млн рублей на реализацию своих идей, а также проходят обучение проектному управлению, что помогает им становиться эффективными лидерами изменений в своих регионах.
В 2025 году финалисты проекта «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» получат особую возможность — подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи. Это значит, что авторы лучших инициатив, отобранных экспертами, смогут претендовать на дополнительную поддержку для воплощения своих идей.
«Для нас крайне важно создавать условия, при которых талантливые молодые люди из всех уголков страны могут реализовать свои идеи. Совместно с конкурсом «Моя страна – моя Россия» мы формируем комплексную систему поддержки, где каждый финалист получит возможность участия в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Это новый уровень взаимодействия двух крупнейших молодёжных проектов, который позволит авторам лучших инициатив не только получить признание, но и серьёзную ресурсную поддержку для их воплощения», — подчеркнул директор Ресурсного центра Росмолодёжи Павел Хлопин.
Новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия» предлагает участникам 14 номинаций, охватывающих ключевые направления развития территорий: от экологии до цифровых технологий. Особое внимание уделено специальной номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках постконкурсного сопровождения запланированы исторический форум в Москве и III Всероссийские педагогические чтения.
«Наш конкурс создаёт уникальную среду, где ценность идеи измеряется не только её масштабом, но и глубиной воздействия на конкретные территории. В этом году мы принципиально пересмотрели логику поддержки: теперь финалисты получат двустороннее сопровождение. С одной стороны — нашу традиционную экспертизу в доработке проектов, с другой — прямой выход на грантовую поддержку Росмолодёжи. Это как дать молодым людям сразу и компас, и парус для их инициатив», — отметил руководитель исполнительной дирекции конкурса проекта «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.
Традиционно конкурс получает активную поддержку регионов. Так, в 2024 году письма с поддержкой проекта направили 30 глав регионов. В 2025 году эта традиция продолжилась.
Победители конкурса ежегодно получают комплексную поддержку, включающую гранты на реализацию проектов, дополнительные баллы при поступлении в вузы, стажировки и трудоустройство в партнерских компаниях, путешествия по России от программы «Больше, чем путешествие», а также образовательные программы и менторское сопровождение. Сотрудничество с Росмолодежь.Гранты открывает новые перспективы для молодых людей, стремящихся внести вклад в развитие своей страны.
Участники могут подать свои проекты на официальном сайте конкурса: moyastrana.ru. Имена победителей будут объявлены на Петербургском международном экономическом форуме.