В Югре Росгвардия обеспечила правопорядок на матче ВХЛ
Сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре обеспечили правопорядок и общественную безопасность на матчах Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024-2025 годов между командами «Югра» из Ханты-Мансийска и «Рязань-ВДВ» из Рязани.
Игры состоялись в культурно-развлекательном комплексе «Арена Югра». В охране правопорядка были задействованы бойцы ОМОН «Стерх» и сотрудники вневедомственной охраны. На случай осложнения обстановки был сформирован резерв. В целом в мероприятии приняли участие около 2 тысяч человек. Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
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