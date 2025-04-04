В окружной столице обсудили вопросы организации научно-исследовательской работы в школе
3 апреля в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок прошёл научно-практический семинар «Изучаем родной язык и литературу в школе». В нём приняли участие научные сотрудники института, педагоги Югры, Ямала и студенты. Основной темой встречи стал вопрос организации научно-исследовательской работы в образовательных организациях.
Приветствуя участников, заместитель директора по научной работе Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Елена Косинцева сказала:
- Коллеги, гости, друзья, сегодня у нас очередная встреча. Я надеюсь, что она будет интересной и полезной. Эта встреча продолжает серию семинаров, которые запустил наш институт в этом году. Первый семинар был посвящён организации праздников обских угров в детском саду. Сегодня он посвящён не менее важной теме, которая, на мой взгляд, помогает реализовать учебно-воспитательный процесс в образовательных организациях. Мы будем говорит о том, как правильно организовать научно-исследовательскую работу в школе. Сегодня мы услышим и теоретические аспекты, на которые стоит обратить внимание при организации научно-исследовательской работы, а также поделимся опытом, как привлечь детей к этой деятельности, как правильно оформить работу и где представить её результаты вместе с учениками разных классов. И самое интересное, на мой взгляд, это вторая часть семинара, когда педагоги из разных регионов поделятся своим опытом и расскажут, как они организуют научно-исследовательскую деятельность, какие формы работы с учениками оказались наиболее эффективными. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча станет интересной дискуссионной площадкой для обмена опытом, и каждый, кто пришел сегодня на семинар, кто подключился к нам, получит новые знания и возьмёт для себя что-то интересное.
Перед собравшимися с лекцией «Методика организации научно-исследовательской деятельности в школе» выступила ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладный исследований и разработок, к.ф.н. Анастасия Шиянова. Она рассказала о том, с чего необходимо начать работу и как определиться с целями и задачами. Представила информацию о том, как правильно работать с научной литературой и источниками информации, как нужно оформить исследовательскую работу, как подготовиться к её защите.
Анастасия Шиянова показала электронный ресурс Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. На данном сайте имеется электронная библиотека, в которой можно найти все книги, издаваемые научным институтом, в том числе и на хантыйском, мансийском и ненецком языках. Все эти ресурсы могут помочь школьникам в исследовательской деятельности.
Заведующая научно-исследовательским отделом обско-угорских литератур, ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок к.ф.н. Виктория Сязи выступила с лекцией «О формах предоставления результатов научной работы в школе и не только…». Она рассказала, что исследовательская работа может быть представлена в форме реферата, доклада, тезисов. Сообщила, что в Югре ежегодно проходят научные конференции, это Айпинские чтения, Шесталовские чтения, Волдинские чтения в которых могу также участвовать педагоги и учащиеся.
Для педагогов она презентовала «Литературную карту Югры», на данном ресурсе можно найти информацию о писателях, а также аудиокниги. В качестве примера, показала детскую книгу Марии Вагатовой, которая озвучена самим автор. Данный ценный ресурс педагоги могут использовать на уроках родного языка и литературы.
В рамках практической части семинара педагоги Югры и Ямала поделились своим лучшими практиками в области преподавания родных языков и литератур. Учитель родного языка из села Питляры Шурышкарского района Ямало-Ненецкого округа Эльвира Серасхова поделилась опытом работы в организации научно-исследовательской работы в образовательном учреждении.
– В последние годы мы фиксируем устойчивое снижение числа детей владеющих родным хантыйским языком. В настоящее время есть ребят, которые понимают язык, но уже не говорят на нём. Для того, чтобы заинтересовать их изучать хантыйский язык, мы проводим проектно-исследовательскую работу. На протяжении ряда лет мы реализуем проект «Родной язык в каждый дом». Мы вместе с ребятами в сети Интернет создали электронный ресурс, в который заносим хантыйские слова, им очень легко пользоваться и самое главное – мы вместе с детьми ежегодно его пополняем, – рассказала Эльвира Прокопьевна.
Учитель английского языка из села Полновата Белоярского района Яна Лузянина презентовала проект «В стране языков». Она сообщила, что в школе села Полноват 64% учащихся – это представители коренных малочисленных народов Севера. В образовательном учреждении дети изучают четыре языка – русский, английский, немецкий и хантыйский. Для того, чтобы заинтересовать школьников изучать языки педагоги проводят различные мероприятия, в рамках которых дети показывают свои знания в области изучения этих языков. К примеру, в школе организуются такое познавательные мероприятия, как «Что? Где? Когда?».
Учитель английского языка Нижненарыкарской школы Октябрьского района Наталья Карсканова выступила с докладом «О роли мансийских загадок в языковой картине мира». В образовательном учреждении дети изучают мансийский и английский языки. Школьники вместе с педагогами перевели 30 мансийских, английских загадок и провели их сопоставительный анализ. Сделали вывод, что разные народы имеют одинаковые по смыслу загадки, но также есть заимствованные и оригинальные загадки. Через такую работу школьники из деревни Нижние-Нарыкары изучают родные языки и проявляют интерес к научно-исследовательской деятельности.
Людмила Теткина