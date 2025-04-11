Готовимся к паводку
На объектах НКС приступили к реализации противопаводковых мероприятий. По предварительным прогнозам, в этом году высший уровень воды в границах Нижневартовска ожидается до 950 см. Вскрытие рек ожидается в конце апреля, возможно раньше среднего срока на 5-7 дней. Критической для Нижневартовска считается отметка более 10 метров.
Для оперативного контроля составлен график ответственных дежурных, разработан четкий регламент взаимодействия между службами, проверена откачивающая спецтехника, аварийный автотранспорт и передвижные сварочные агрегаты, создан запас горючего и запчастей.
Особое внимание при подготовке уделяют объектам, задействованным в подготовке питьевой воды. Так, на водозаборных сооружениях проведут очистку первого пояса зоны санитарной охраны от возможных загрязнений, проверят техническое состояние боновых заграждений – створа ковша, где непосредственно ведется забор воды.
На водоочистных сооружениях Нижневартовска в этот период всегда держат наготове уголь. Угольную пульпу, согласно инструкции, применят при обнаружении в воде нефтепродукта в исходной форме. К счастью, таких прецендентов в городе еще не случалось.
В лаборатории — усилили контроль за качеством питьевой воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-вирусологическим показателям в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом возможной паводковой ситуации.
«Вода в реке Вах, откуда мы осуществляем забор, традиционно в период паводка ухудшается, поэтому мы усиливаем контроль и разрабатываем план противопаводковых мероприятий для обеспечения безаварийной работы всех гидротехнических объектов НКС. Такой комплекс слаженных действий проверен не одним годом и поставлять населению Нижневартовска качественную и отвечающую всем нормативам воду», - подчеркнул главный управляющий директор НКС Максим Коротаев.
Отметим также, что все объекты жизнеобеспечения НКС находятся на возвышенности и подтоплениям не подвержены.