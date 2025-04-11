Открытие и первые гонки: в Югре стартовал чемпионат СК России по лыжным гонкам
В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Следственного комитета РФ по лыжным гонкам, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В приветственном слове заместитель губернатора Югры Елена Майер отметила, что Югра рада принимать соревнования СК России всероссийского уровня.
«Югра – поистине центр по зимним видам спорта, в марте здесь уже прошло сразу несколько спортивных событий высочайшего уровня. Желаю ярких впечатлений от пребывания в Югре, удачи на чемпионате и пусть победит сильнейший!», — сказала Елена Майер.
Руководитель следственного управления Михаил Мокшин поблагодарил участников соревнований и отметил особую атмосферу, подчеркнув, что испытывает гордость от того, что Югра вновь стала местом силы и спортивного духа!.
В первой дисциплине чемпионата – женской гонке на 5 километров — победу одержала Ольга Городницкая из команды Северо-Западного федерального округа, второе место взяла Лада Рыбакова, старший следователь Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела, бронзовым призером чемпионата стала Расиля Вахитова, представляющая Приволжский федеральный округ.
Сильнейшим на дистанции 10 километров среди мужчин стал участник команды УрФО Исхакбек Ташов, второе место занял Никита Машкин, представляющий Северо-Западный федеральный округ, бронзовым призером стал спортсмен из команды Центрального аппарата Следственного комитета России Андрей Скворцов.
Руководитель следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поздравил победителей и призеров Чемпионата с достойными результатами, вручил им дипломы и заслуженные медали.