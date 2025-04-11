Югра готовится к XVI международному IT-форуму, который состоится в июне
Традиционное и масштабное событие с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в Ханты-Мансийске 25–27 июня. Его основная тема – новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
На мероприятие прибудут эксперты из России и других стран, чтобы обсудить такие вопросы, как системы информационной безопасности, технологии здравоохранения, развитие беспилотной авиации, цифровизацию парламентской деятельности, экологический мониторинг, а также применение цифровых решений в бизнесе, государственном управлении и спорте.
Уже известна тема пленарной дискуссии: «Мир, основанный на данных». А также частью программы станет седьмая международная конференция ЮНЕСКО «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» и III конференция «Цифровая трансформация отрасли образования. Образование без границ».
Участники приглашаются на форсайт-сессию по применению искусственного интеллекта и стратегическую сессию, посвященную инвестиционному рейтингу Евразии.
Не забудут организаторы и про такие популярные среди участников мероприятия, как профориентационный форум «Юниор IT – шаг к новым возможностям» и выставку «Цифровые технологии для всех».
Регистрация участников и подробная программа уже доступны на официальном сайте IT-форума.