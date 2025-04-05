На базе сургутского ОМОН состоялся день открытых дверей, посвященный 11-летию спецподразделения
В Сургуте на базе ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО — Югре состоялось торжественное мероприятие по случаю 11-летия отряда.
В чествовании сотрудников спецподразделения приняли участие ветераны службы, руководители правоохранительных органов и военного комиссариата Сургута, представители местной администрации, духовенства и учащиеся образовательных учреждений.
Собравшиеся поздравили личный состав ОМОН «Стерх» с праздником и пожелали сотрудникам дальнейших успехов в служебной деятельности.
В торжественной обстановке наиболее отличившиеся бойцы отряда были награждены медалями и нагрудными знаками «За отличие в службе» I и II степеней, одному из сотрудников был вручен символ отряда — «черный берет», а родителям — благодарственные письма за достойное воспитание сыновей — защитников Отечества. Специальными подарками были поощрены участники конкурса детского рисунка «Мой папа служит в ОМОН».
После официальной части гости посетили экскурсию по расположению отряда, в ходе которой офицеры продемонстрировали выставку техники и вооружения, а также работу беспилотных летательных аппаратов, используемых специалистами спецподразделения при выполнении служебно-боевых задач.
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