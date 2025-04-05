Премьера «Две чайки» по Бальмонту Северная фантазия для взрослой публики
В Ханты-Мансийском театре кукол готовится премьера для взрослых – поэзия в прозе или проза в поэзии по рассказу Константина Бальмонта «Две чайки» 16+.
12 апреля в 17:00 на Малой сцене ХМТК прозвучит история о зеленоглазой Сольбьорг и угрюмом северянине Арнальде, скандинавских морских чудовищах, замороженных сердцах и мечте о полёте.
Масштабная премьера ХМТК по ранней прозе одного из самых знаменитых символистов Серебряного века Константина Бальмонта, где через пластику, чувственность, песни и настоящий лёд будем рассуждать о вечных вопросах взаимоотношений мужчины и женщины, любви и нелюбви, трудном и важном выборе, который стоит перед каждым.
Для постановки в Ханты-Мансийск приехала большая команда из Москвы и Санкт-Петербурга.
Известный режиссёр в мире театра кукол Анна Коонен поделилась впечатлениями от выбранного материала: «Эта история сразу обратила на себя внимание – удивительно пронзительная поэзия в прозе или проза в поэзии. Здесь переплетаются невероятная тоска, одиночество и мечты о полёте. Поднимаются вечные вопросы о взаимоотношениях мужчины и женщины, любви, семье. Это именно та история, которая трогает за душу».
Петербургский художник Мария Клочьева выбрала центральным образом деревянную лодку с подвижными конструкциями, на которой актёры будут балансировать и исполнять почти акробатические трюки. Над постановкой пластического рисунка работает Павел Фролов (Москва). Вокальные партии с актёрами разучивает музыкальный руководитель, композитор, актёр Театра наций и кино Артём Тульчинский (Москва). Атмосферу спектакля создаёт художник по свету, лауреат «Золотой Маски» Юрий Лебедев (Москва).
Из интересных фактов: в спектакле будут использованы настоящие ледяные маски, которые будут таять на глазах у зрителей по ходу действия. На каждый спектакль будут отливаться новые маски, специально для этого театр приобрёл морозильные камеры, чтобы вынимать лёд непосредственно перед спектаклем.
ХМТК ждёт молодых и взрослых людей, готовых погрузиться в мир северной поэтичной истории, наполненной символами и визуальными образами; подумать о вечных вопросах отношений мужчины и женщины, о цене любви, мечты и свободы.
Режиссёр – Анна Коонен (Москва)
Художник – Мария Клочьева (Санкт-Петербург)
Музыкальное оформление – Артём Тульчинский (Москва)
Режиссёр по пластике – Павел Фролов (Москва)
Художник по свету – Юрий Лебедев (Москва)
Актёры: Пётр Парфиров / Роман Гермес, Ольга Сидоренко / Ольга Гапеева, Анна Добрынина
Премьерные показы:
12 апреля в 17:00
13 апреля в 15:00
15 апреля в 19:00
Билеты на сайте bit.ly/bilety-HMTK и в кассе театра (ул. Мира, 15), в т.ч. по Пушкинской карте.