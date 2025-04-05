Премьера «Две чайки» по Бальмонту Северная фантазия для взрослой публики

Главные реки Западной Сибири в своём верхнем течении начали избавляться от ледового покрова. Как сообщают гидрологи, явления ледохода в этом году проходят раньше, чем в прошлом — это объясняется более ранним потеплением как в Алтайском крае, так и в Казахстане.