Руслан Кухарук в День геолога подчеркнул вклад геологической разведки в летопись развития Югры
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил с Днем геолога всех представителей этой важнейшей для экономики и научно-технического прогресса отрасли. Напомним, профессиональный праздник геологи традиционно отмечали в первое воскресенье апреля.
«Югорская летопись геологической разведки богата историями наших первопроходцев. На протяжении более чем полувека, в тяжелейших условиях они своим трудом вносили вклад в становление суверенитета нашей страны», — отметил Руслан Кухарук в своем телеграм-канале, подчеркнув, что сегодня 64 ветеранам отрасли были вручены наградные знаки «13-миллиардная тонна нефти» в рамках торжественных мероприятий, которые проводит Музей геологии, нефти и газа.
Глава региона поблагодарил первопроходцев Югры за самоотверженный труд, отметив, что именно благодаря их усилиям были открыты месторождения, ставшие основой для процветания Югры, России.
Руслан Кухарук подчеркнул, что нынешнее поколение геологов сталкивается с новыми вызовами – существующие технологии позволяют отрасли непрерывно развиваться, а результаты исследований служат основой для принятия решений во многих ключевых сферах социально-экономической жизни региона.
«От души поздравляю всех представителей этой важной профессии! Желаю неиссякаемого вдохновения в исследованиях, удачи в экспедициях и крепкого сибирского здоровья!» — обратился к геологам Югры Руслан Кухарук.