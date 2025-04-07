Руслан Кухарук выразил благодарность организаторам и участникам Югорского лыжного марафона
Губернатор Югры Руслан Кухарук подвел итоги традиционного Югорского лыжного марафона, который с триумфом в 12 раз прошел в пойме реки Горная под Ханты-Мансийском.
«Югра выбирает спорт! Югра выбирает здоровый образ жизни! Два насыщенных соревновательных дня XII Международного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» подошли к концу. Марафон объединил более 13 000 участников и зрителей, подарив всем незабываемые впечатления. Настоящий праздник духа для любителей лыжных гонок, пропитанный атмосферой единства! Благодарю всех: и организаторов, и участников нашего масштабного спортивного мероприятия, события, которое из года в год создают ту атмосферу праздника, которая необходима и для жителей Югры, и для наших гостей. Это сегодня помогает нам вместе реализовывать те задачи, которые стоят перед нами», - сказал глава региона.
Напомним, в течение двух дней на трассе прошли гонки классическим и свободным стилем на различные дистанции. В них по традиции приняли участие звезды мирового спорта, олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира, которые состязались наравне с любителями. В главных стартах на 50 км свободным стилем в первый день победу одержали Сергей Устюгов и Алена Перевозчикова. На следующий день в гонке на 50 км классическим стилем лучшее время показали Станислав Волженцев и Лилия Васильева.
Победительница второго дня заметила, что ее югорских соперниц по ходу трассы подгонял сам Сергей Устюгов.