Школьников Югры приглашают на конкурс талантов, посвящённый Чайковскому
Продолжается прием заявок на Всероссийскую акцию «Музыка на все времена» — часть межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».
Акция «Музыка на все времена», посвящена 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Ильича Чайковского, чьё творчество — вершина мировой музыкальной культуры, а такие произведения, как балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», стали символами классического искусства, симфонии и оперы завоевали сердца миллионов почитателей его таланта во всем мире.
Организаторы акции «Музыка на все времена» убеждены, что знакомство представителей молодого поколения с произведениями великого русского композитора не только расширяет кругозор детей и подростков, но и обогащает их духовный мир, формируя уважение к культурному наследию России.
Школьники всех регионов страны приглашаются к участию в творческом соревновании, где они смогут проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях.
Участникам предлагается подготовить работы в одной или нескольких из следующих номинаций: «Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография», «Изобразительное творчество».
Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ до 15 апреля 2025 года.
По итогам акции экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.
Отметим, проект «Культура для школьников» реализуется Министерством культуры России и Министерством просвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.